La boîte à outils de base du Plombier

Pour l'outillage de la plomberie, il est possible de louer le matériel mais si vous désirez acheter, en particulier l'outillage électroportatif, préférez des outils de qualité. De plus, ayez toujours à votre portée des outils pour les réparations courantes et le dépannage ponctuel.La boîte à outils de base vous sert pour tous les travaux de bricolage dont la plomberie et vous possédez certainement la plupart de ces outils :- un tournevis plat et cruciforme ;- une lime plate, ronde et demi ronde ;- une scie à métaux ;- des pinces multiprises ;- un mètre ruban ;- des gants ;- un niveau à bulle ;- une équerre ;- un crayon ;- une gomme ;- un papier ;- un chiffon ;- une toile émeri ;- un cordeau ;- un couteau ;- un établi avec un étau ;- un pistolet à cartouche ;- une calculatrice de poche ;- une scie universelle.Tous ces outils sont indispensables pour effectuer des travaux de plomberie.